ЦБ РФ назначил временную администрацию по управлению банком «Пересвет»
Руководство Центрального банка России приняло решение с 21 октября 2016 года назначить временную администрацию по управлению банком «Пересвет» (главным акционером является Русская православная церковь).
Временная администрация будет работать полгода, сообщает регулятор.
На такие меры пришлось пойти из-за информации кредиторов, которые были не удовлетворены выполнениями требований по денежным обязательствам. Банк не исполнял их в сроки.
Во время работы временной администрации полномочия исполнительных органов банка «Пересвет» приостановлены. Регулятор также ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка.
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