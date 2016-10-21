ЦБ РФ назначил временную администрацию по управлению банком «Пересвет»

Руководство Центрального банка России приняло решение с 21 октября 2016 года назначить временную администрацию по управлению банком «Пересвет» (главным акционером является Русская православная церковь).

Временная администрация будет работать полгода, сообщает регулятор.

На такие меры пришлось пойти из-за информации кредиторов, которые были не удовлетворены выполнениями требований по денежным обязательствам. Банк не исполнял их в сроки.

Во время работы временной администрации полномочия исполнительных органов банка «Пересвет» приостановлены. Регулятор также ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка.