Назначение нового министра экономического развития ожидается в ближайшие дни
Вакантный после увольнения Алексея Улюкаева пост министра экономического развития РФ в ближайшее время займет новый специалист. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.
- Действительно, президент сказал, что назначение нового главы МЭР состоится в ближайшие дни, и мы ждем в ближайшие дни этого назначения. Как только оно будет произведено, мы дадим информацию, - цитирует Пескова ТАСС.
Пресс-секретарь президента РФ утвердительно ответил на вопрос, сформирован ли шорт-лист претендентов на пост главы министерства.
- Рассматриваются различные кандидатуры. Их не так много, - уточнил Песков.
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