Назначение нового министра экономического развития ожидается в ближайшие дни

Вакантный после увольнения Алексея Улюкаева пост министра экономического развития РФ в ближайшее время займет новый специалист. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

- Действительно, президент сказал, что назначение нового главы МЭР состоится в ближайшие дни, и мы ждем в ближайшие дни этого назначения. Как только оно будет произведено, мы дадим информацию, - цитирует Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь президента РФ утвердительно ответил на вопрос, сформирован ли шорт-лист претендентов на пост главы министерства.

- Рассматриваются различные кандидатуры. Их не так много, - уточнил Песков.