Назначение Мутко на пост вице-премьера предложено Медведевым и одобрено Путиным

Предложение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о назначении Виталия Мутко на должность вице-премьера правительства, курирующего вопросы спорта, туризма и молодежной политики, одобрено президентом РФ Владимиром Путиным.

В ходе встречи с главой государства Медведев обосновал необходимость создания должности вице-премьера, который будет курировать указанные сферы, - сообщает ТАСС.

Должность министра спорта, которую ранее занимал Мутко, займет его первый заместитель Павел Колобков.

Медведев поручил аппарату правительства подготовить соответствующие документы для внесения в администрацию президента и их дальнейшего подписания главой государства.