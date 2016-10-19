Назначение Мутко на пост вице-премьера предложено Медведевым и одобрено Путиным
Предложение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о назначении Виталия Мутко на должность вице-премьера правительства, курирующего вопросы спорта, туризма и молодежной политики, одобрено президентом РФ Владимиром Путиным.
В ходе встречи с главой государства Медведев обосновал необходимость создания должности вице-премьера, который будет курировать указанные сферы, - сообщает ТАСС.
Должность министра спорта, которую ранее занимал Мутко, займет его первый заместитель Павел Колобков.
Медведев поручил аппарату правительства подготовить соответствующие документы для внесения в администрацию президента и их дальнейшего подписания главой государства.
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