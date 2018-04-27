Назначена дата референдума по свалке «Ядрово»
Голосование в Волоколамске по поводу закрытия мусорного полигона «Ядрово» намечено на 17 июня.
Местные власти предложат горожанам ответить два вопроса: «Согласны ли вы с закрытием полигона твердых коммунальных отходов «Ядрово»?» и «Согласны ли вы с проведением мероприятий по предупреждению и ликвидации негативного воздействия на окружающую среду на полигоне твердых коммунальных отходов «Ядрово»?»
Ранее глава Волоколамска Петр Лазарев предлагал совместить референдум с голосованием по выбору губернатора Московской области, но местные депутаты эту идею не поддержали, сообщает интернет-издание «Вести Подмосковья».
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