Назначена дата прощания с Владимиром Толоконниковым
Прощание с актером театра и кино Владимиром Толоконниковым пройдет 20 июля.
Церемония будет проходить в Доме кино Союза кинематографистов. Начнется она в 11:00, передает ТАСС со ссылкой на актерское агентство «Маяк».
После прощания Толоконников будет похоронен на Троекуровском кладбище.
Актер скончался в минувшие выходные в возрасте 74 лет. Зрителям он запомнился прежде всего по роли Шарикова в фильме Владимира Бортко «Собачье сердце».
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