Назначена дата прощания с Владимиром Толоконниковым

Прощание с актером театра и кино Владимиром Толоконниковым пройдет 20 июля.

Церемония будет проходить в Доме кино Союза кинематографистов. Начнется она в 11:00, передает ТАСС со ссылкой на актерское агентство «Маяк».

После прощания Толоконников будет похоронен на Троекуровском кладбище.

Актер скончался в минувшие выходные в возрасте 74 лет. Зрителям он запомнился прежде всего по роли Шарикова в фильме Владимира Бортко «Собачье сердце».