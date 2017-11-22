Назначен новый главный архитектор Крыма

На эту должность назначена бывший замглавы Балашихи по вопросам градостроительства Соловьева Ирина Валентиновна.

Как сообщают в пресс-службе правительства республики Крым, Ирина Соловьева одержала победу в конкурсе, и была выбрана с испытательным сроком на 3 месяца.

В конкурсе принимали участие два кандидата — Петр Кашин и Ирина Соловьева, сообщает «Федерал пресс».

Напомним, ранее Соловьева была организатором слушаний, и занималась вопросом выдачи разрешений на строительство домов около свалки Кучино, возмутившей президента России Владимира Путина во время прямой линии.