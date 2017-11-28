Наземный общественный транспорт в Москве стал быстрее

Скорость движения общественного транспорта в Москве за пять лет увеличилась на 11 процентов, сообщили в «Мосгортрансе».

По данным ведомства, это стало возможным благодаря организации приоритетного движения общественного транспорта, а также развитию парковочного пространства и появлению выделенных полос.

Кроме того, средняя скорость движения в утренние часы пик за год выросла на 4 процента, сообщает «Национальная служба новостей».