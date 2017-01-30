Назарбаев выступил с официальным заявлением и продлил интригу до 31 января
Выступая в прямом эфире национального телевидения Казахстана, президент страны Нурсултан Назарбаев объявил о том, что ежегодное послание главы государства народу республики будет опубликовано 31 января.
- Завтра будет опубликовано мое ежегодное послание народу Казахстана. Президент может согласно закону изложить послание устно или письменно. В этом году я избрал второй способ, - цитирует Назарбаева ТАСС.
Ранее пресс-служба казахстанского лидера распространила сообщение о том, что Назарбаев выступит с официальным заявлением в 21:00 (в 18 часов по московскому времени).
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