Назарбаев выступил с официальным заявлением и продлил интригу до 31 января

Выступая в прямом эфире национального телевидения Казахстана, президент страны Нурсултан Назарбаев объявил о том, что ежегодное послание главы государства народу республики будет опубликовано 31 января.

- Завтра будет опубликовано мое ежегодное послание народу Казахстана. Президент может согласно закону изложить послание устно или письменно. В этом году я избрал второй способ, - цитирует Назарбаева ТАСС.

Ранее пресс-служба казахстанского лидера распространила сообщение о том, что Назарбаев выступит с официальным заявлением в 21:00 (в 18 часов по московскому времени).