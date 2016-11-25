Назарбаев не видит смысла в переименовании Астаны в Нурсултан или Назарбаев

Выступая в эфире телеканала «Россия 24», президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что не видит никакого смысла в переименовании столицы государства Астаны в город Нурсултан или город Назарбаев, как предлагают депутаты нижней палаты парламента.

- Куда ни приезжаешь, все знают Астану. Это бренд. Поэтому нет необходимости изменять название. Никакой необходимости не вижу я, - цитирует Назарбаева ТАСС.

Глава государства напомнил, что в столице Казахстана был проведен первый в XXI веке саммит Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, состоялись Азиатские зимние игры, пройдут всемирная выставка «Экспо-2017», съезды представителей мировых и традиционных религий.

- Все это связано с Казахстаном, но везде звучит имя Астана. Ну и какая необходимость менять все это? - подчеркнул Назарбаев.