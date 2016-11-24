Назарбаев отреагировал на идею переименовать Астану в Назарбаев или Нурсултан

Вопрос переименования населенных пунктов должен решаться «очень взвешенно». Такое заявление сделал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, комментируя предложение парламента переименовать в его честь столицу республики Астану.

- Считается, наверное, что я команду даю. И вот вчера парламент предположил, что, возможно, даже столицу переименовать моим именем. Я таких предположений никому не высказывал и не говорил, — цитирует РИА «Новости» выступление Назарбаева на совещании в Астане.

Ранее в нижней палате парламента страны обсуждался вопрос возможного переименования столицы государства в Назарбаев или Нурсултан.

- Любой вопрос, тем более переименования, городов, населенных пунктов и так далее, мы будем решать очень взвешенно, соразмерно тому, что необходимо для государства, для страны. Это внешняя часть вопроса. Надо заняться конкретными результатами внутренней части, — подчеркнул Назарбаев.