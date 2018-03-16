Найдены следы ДНК древнейших в Африке Homo sapiens

На северо-востоке Марокко найдены древнейшие в Африке следы ДНК современного человека.

Находка сделана группой археологов и генетиков в пещере Грот голубей вблизи деревни Тафоралт. В состав группы ученых вошли специалисты из университетов Марокко, Германии и Великобритании.

Обнаруженные следы ДНК насчитывают около 15 тыс. лет, передает ТАСС.

«Африка, считающаяся колыбелью человечества, хранит разные человеческие останки, чей возраст превышает несколько тысяч лет. Но впервые речь идет об идентификации на континенте столь древних генетических следов», - говорится в результатах исследования.

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