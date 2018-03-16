Найдены следы ДНК древнейших в Африке Homo sapiens
На северо-востоке Марокко найдены древнейшие в Африке следы ДНК современного человека.
Находка сделана группой археологов и генетиков в пещере Грот голубей вблизи деревни Тафоралт. В состав группы ученых вошли специалисты из университетов Марокко, Германии и Великобритании.
Обнаруженные следы ДНК насчитывают около 15 тыс. лет, передает ТАСС.
«Африка, считающаяся колыбелью человечества, хранит разные человеческие останки, чей возраст превышает несколько тысяч лет. Но впервые речь идет об идентификации на континенте столь древних генетических следов», - говорится в результатах исследования.
Следующая новость Сибирячка нарушила ПДД более 30 раз за неделю
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии