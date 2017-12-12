Найдены самые древние клещи

На территории Мьянмы найдены кусочки янтаря, внутри которых ученые обнаружили кровососущих клещей. Возраст находки составляет около 100 миллионов лет.

В одном из фрагментов янтаре палеонтологи также нашли перо, которое могло принадлежать жертве клеща – пернатому динозавру.

По словам Энрике Пеньяльвер из Института геологии и минералов Испании, ученые пока точно не установили, когда появились клещи и какие существа становились их первыми жертвами. Найденные паразиты относятся к ранее неизученному виду и являются самыми древними из известных науки. Ученые решили назвать его Deinocroton draculi, сообщает издание Nature Communications.