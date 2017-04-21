Найдены новые отличия между мозгом человека и шимпанзе

Ученые из Китая, России и Германии общими усилиями нашли новые отличия в строении коры большого полушария мозга у человека и шимпанзе. Разница в мозге оказалась сильнее, чем предполагалось раньше. Кора большого полушария мозга в ходе эволюции развивалась больше всего, и поэтому исследование проводилось именно на ней.

В ходе анализа активности генов шимпанзе, человека и макаки обнаружили 2320 уникальные для людей и 367 общие с шимпанзе. У шимпанзе, в отличие от макаки, их меньше - 133 гена.

Считается, что черта эволюционного развития между этими видами приматов прошла намного раньше, чем между людьми и шимпанзе, и это означает то, что произошли серьезные перемены в ходе эволюции префронтальной коры у людей, - сообщает «ТАСС».

По результатам анализа ученые заявили, что существуют огромные возможности для способов регулирования когнитивных функций человека при его старении и развитии аномалий в головном мозге человека.

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