Найдены новые отличия между мозгом человека и шимпанзе
Ученые из Китая, России и Германии общими усилиями нашли новые отличия в строении коры большого полушария мозга у человека и шимпанзе. Разница в мозге оказалась сильнее, чем предполагалось раньше. Кора большого полушария мозга в ходе эволюции развивалась больше всего, и поэтому исследование проводилось именно на ней.
В ходе анализа активности генов шимпанзе, человека и макаки обнаружили 2320 уникальные для людей и 367 общие с шимпанзе. У шимпанзе, в отличие от макаки, их меньше - 133 гена.
Считается, что черта эволюционного развития между этими видами приматов прошла намного раньше, чем между людьми и шимпанзе, и это означает то, что произошли серьезные перемены в ходе эволюции префронтальной коры у людей, - сообщает «ТАСС».
По результатам анализа ученые заявили, что существуют огромные возможности для способов регулирования когнитивных функций человека при его старении и развитии аномалий в головном мозге человека.
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