Найдено тело последней жертвы трагедии под Челябинском

Спасатели нашли тело последнего погибшего в результате опрокидывания лодки на озере Максимка в Челябинской области.

До этого мужчина считался пропавшим без вести. Подробно обстоятельства его смерти установят следственные органы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр регионального главка МЧС.

Трагедия на озере Максимка произошла в минувшие выходные. Согласно предварительной информации, несколько семей отмечали на берегу школьный выпускной. Девять человек, в том числе и дети, отправились в прогулку по озеру на алюминиевой лодке. В какой-то момент она опрокинулась, и все пассажиры оказались в воде. Им на выручку бросились двое мужчин и утонули.

В общей сложности погибли семь человек, включая четверых несовершеннолетних. Еще четыре ребенка смогли спастись.