Найдено самое одинокое место на Земле

Американские ученые сообщили о том, что самым одиноким местом на нашей планете является Точка Немо (Point Nemo). Размещен этот участок суши, который бы точно понравился социопатам, в Южной части Тихого океана.

Он удален от ближайшего заселенного пункта на 2,7 тысячи километров. Добираться же на Точку Немо можно только по воде. Ни один самолет в то место не летает. Тем же, кто решится приплыть туда, придется провести в океане примерно 15 дней, - сообщает «Экономика сегодня».