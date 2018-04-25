Найдено простое средство от депрессии

Международная группа ученых экспериментально доказала, что физическая активность способна предотвратить развитие депрессии.

Исследования, продлившиеся 7,4 года, показали, что люди с более высоким уровнем физической нагрузки меньше подвержены риску возникновения депрессии.

Уточняется, что полученные выводы применимы к участникам исследования вне зависимости от их возраста или страны проживания.

По словам ведущего автора работы профессора Фелипе Баррето Шуча, исследование должно способствовать популяризации здорового образа жизни.

В настоящее время ученые планируют проанализировать влияние различных видов спорта на вероятность развития депрессии и установить уровень активности, необходимый для предотвращения заболевания, сообщает «РИА Новости».