Найдено объяснение пристрастия птиц к окуркам

Птицы довольно часто собирают в своих гнездах окурки, чтобы отпугнуть паразитов, заявили мексиканские ученые.

Константино Гарсия из Национального автономного университета Мексики в Мехико и его коллега Монсеррат Суарез-Родригез посвятили несколько лет изучению данного феномена и выяснили, что вьюрки были более склонны тащить в свои гнезда окурки, когда в гнездах заводились клещи или другие паразиты. Если клещи были активными и живыми, окурков в гнезде было заметно больше, - сообщает «Московский Комсомолец».

Получается, птицы додумались до того, чтобы при помощи сигарет выкуривать паразитов из гнезда. Эксперты знают, о чем говорят, они уже несколько лет наблюдают за поведением чечевиц и других пернатых в окрестностях Мехико и прочих больших городов.

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