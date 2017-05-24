Найдено новое полезное свойство шоколада

Умеренное употребление шоколада снижает риск серьезного заболевания. Речь идет о мерцательной аритмии сердца. Применение в пищу молочного и темного шоколада снижает вероятность развития этой болезни. К таким выводам пришли ученые из США, Дании и Канады.

Эксперты выяснили, что у женщин, которые регулярно едят 30 грамм шоколада раз в неделю, риск болезни снижается на 21 процент. У мужчин, съедающих две-три таких порций в неделю, — на 23 процента, - сообщают «РИА Новости».

Между тем, предупреждают исследователи, чрезмерное употребление шоколада может иметь обратный эффект и негативно сказаться на здоровье.