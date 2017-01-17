Найденный на месте катастрофы в Бишкеке «черный ящик» оказался обычным ящиком

Обнаруженный на месте крушения грузового «Боинга-747-400» турецкой авиакомпании «черный ящик», который поисковая бригада приняла за бортовой самописец, оказался обычным фрагментом самолета.

- Найденный вчера, 16 января, на месте авиационной катастрофы Боинга-747 «черный ящик» оказался фрагментом самолетной техники, - рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе правительства Киргизии.

Ранее сообщалось, что пока на месте крушения грузового самолета обнаружен только один бортовой самописец, поиски второго «черного ящика» продолжаются.

Грузовой «Боинг-747-400», перевозивший около 75 тонн электроники, потерпел крушение 16 января при заходе на посадку недалеко от киргизского аэропорта «Манас». Самолет рухнул на жилой поселок. Погибли все члены экипажа, а также местные жители. Общее число жертв составило 38 человек.

Власти Киргизии исключили версию теракта из числа причин, приведших к катастрофе.