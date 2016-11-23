Найденный в автобусе предмет оказался бутылкой с зажигательной смесью и запалом
Самодельное взрывное устройство, обнаруженное под днищем междугороднего автобуса «Новомосковск – Москва», оказалось бутылкой с зажигательной смесью и запалом.
Об этом РИА «Новости» сообщил источник в правоохранительных органах.
- У найденного предмета есть запал, и в него залита горючая жидкость, предварительно, бензин, — сообщил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что в Москве у дома номер 33 по Ореховому бульвару под днищем пассажирского автобуса обнаружен подозрительный предмет, напоминающий самодельное взрывное устройство.
Прибывшие на место ЧП саперы изъяли предмет и отправили на экспертизу.
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