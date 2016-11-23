Найденный в автобусе предмет оказался бутылкой с зажигательной смесью и запалом

Самодельное взрывное устройство, обнаруженное под днищем междугороднего автобуса «Новомосковск – Москва», оказалось бутылкой с зажигательной смесью и запалом.

Об этом РИА «Новости» сообщил источник в правоохранительных органах.

- У найденного предмета есть запал, и в него залита горючая жидкость, предварительно, бензин, — сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в Москве у дома номер 33 по Ореховому бульвару под днищем пассажирского автобуса обнаружен подозрительный предмет, напоминающий самодельное взрывное устройство.

Прибывшие на место ЧП саперы изъяли предмет и отправили на экспертизу.