Найденные журналистами в Донбассе останки принадлежат жертвам крушения МН17

Прокуратура Нидерландов подтвердила, что найденная голландским журналистом Михелем Спеккерсом на месте крушения пассажирского самолета МН17 в Донбассе человеческая кость принадлежит жертве авиакатастрофы.

«Криминалистическая экспертиза показала, что одним из изъятых предметов является человеческая кость. Согласно тесту ДНК, она принадлежит одному из погибших пассажиров, чья личность была установлена в 2014 году», - цитирует сообщение прокуратуры Нидерландов ТАСС.

Как отметили в ведомстве, родственники жертвы уже проинформированы о находке, а другие конфискованные материалы не представляют интереса для расследования обстоятельств крушения пассажирского самолета.

Ранее сообщалось, что Стефан Бек и Михел Спеккерс провели в Донбассе девять дней в конце декабря - начале января, и побывали на месте крушения Boeing Малайзийских авиалиний. Они вернулись в Нидерланды 7 января, где были задержаны правоохранительными органами в аэропорту. У журналистов изъяли все собранные материалы, а также камеры, телефоны и ноутбуки.

Пассажирский самолет Boeing-777 Малайзийских авиалиний, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа - граждане 10 государств. Расследованием трагедии занимаются власти Нидерландов.