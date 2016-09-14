Найденные дома у Захарченко деньги перевезут в банк

В Сбербанке рассказали, что обнаруженные у врио начальника антикоррупционного ведомства полковника Дмитрия Захарченко средства будут перевезены на хранение в банк. При этом специалисты отмечают, что операцию должны обеспечить сотрудники полиции.

– Это рискованное предприятие, которое должно прикрываться органами МВД, – отметил начальник управления инкассации Сбербанка России Андрей Новиков, сообщает "Коммерсантъ". В каком банке будут храниться деньги и как будет организована операция – пока не сообщается.

В минувшие выходные дома у полковника Захарченко были обнаружены около восьми миллиардов рублей. Чиновника задержали, происхождение денежных средств уточняется.