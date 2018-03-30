Найдена связь между пранкером Вольновым и детским порно

Двоюродный брат украинского пранкера Евгения Вольнова, глумившегося над трагедией в Кемерове, оказался фигурантом уголовного дела об изготовлении детской порнографии.

Проверка, проведенная в отношении Станислава Кувикова началась еще в январе на основании материалов, которые предоставил отдел К Архангельского управления МВД.

«В переписке, перехваченной отделом К, он пересылал детское порно», — уточнили в СК.

Кроме того, при обыске в квартире родственника скандального пранкера нашли жесткий диск с детской порнографией.

Гражданин Украины Никита Кувиков, известный под псевдонимом Евгений Вольнов, распространял недостоверные сведения о количестве жертв пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, пытаясь таким образом дестабилизировать ситуацию. Позже он заявил, что чувствует себя «на войне», поэтому не испытывает никаких моральных терзаний по поводу глумления над погибшими детьми.

Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест Вольнова, однако украинская сторона заявила, что не выдаст своего гражданина России, сообщает «РИА Новости».