Найдена связь между курением и глухотой
Курение может стать одной из причин утраты слуха. К такому выводу пришли японские ученые, проанализировав результаты исследования с участием 50 тысяч человек.
Согласно их выводам, курящие люди примерно в 1,6 раза чаще теряли слух частично или полностью, чем те, кто не имеет вредной привычки. При этом данная особенность не зависела от работы, экономического положения участников исследования и других факторов.
Специалисты отметили, что вероятность оглохнуть снижается до типичных значений, если курильщик откажется от сигарет и не будет притрагиваться к ним как минимум пять лет, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на зарубежные СМИ.
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