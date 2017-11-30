Найдена самая глубоководная в мире рыба

Обнаружена рыба, обитающая на глубине до 8 тыс. метров. Она названа самой глубоководной из всех известных рыб.

Как пишет «Газета.ru», находку обнаружили в Мариинской впадине. Рыбу назвали Pseudoliparis swirei, она относится к семейству морских лучеперых рыб.

В период с 2014 по 2017 годы ученые выловили со дна Мариинской впадины 37 таких особей. Их размер не больше человеческой ладони, рыба покрыта полупрозрачной кожей и не имеет чешуи. Ее тело мягкое на ощупь, что является преимуществом для жизни на глубине, где давление в 800 раз выше, чем в верхних слоях.

Ученые считают, что рыбы обитают на такой глубине, поскольку там нет опасных хищников и при этом много добычи. Компьютерная томография позволила определить недавний обед в желудке такой рыбы – крупное ракообразное. Чтобы охотиться, рыбы сбиваются в стаи, отмечают исследователи.