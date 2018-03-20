Найдена причина синдрома хронической усталости

Причиной развития синдрома хронической усталости является вовсе не нарушение в работе иммунной системы, а недостаток йода в организме или проблемы с щитовидной железой.

По словам Бегоньи Руиз-Нуньез из университета Гронингена в Нидерландах, кровь людей, страдающих синдромом хронической усталости схожа по составу с кровью пациентов, страдающих от недостатка гормонов щитовидной железы.

«Если эти выводы подтвердятся, то имеет смысл проверить, как йодные пищевые добавки и гормон Т3 повлияют на их самочувствие», — рассказала Бегонья Руиз-Нуньез.

Большинство пациентов, страдающих синдромом хронической усталости, жалуются на спазмы, бессонницу, нехватку жизненных сил и головные боли. Несмотря на долгие поиски, ученым не удавалось обнаружить причину развития этого синдрома, и многие медики начали полагать, что он носит психологический характер.

Руиз-Нуньез и ее команда нашли другое объяснение тому, как может развиваться эта болезнь, обратив внимание на то, что усталость, проблемы со зрением и многие другие симптомы характерны и для гипотиреоза. Исследования показали, что в крови людей с синдромом хронической усталости содержится пониженный уровень двух главных гормонов щитовидной железы, Т3 и Т4. При этом для них были характерны высокие доли тиротропина, гормона мозга.

В конечном итоге это приводит к истощению и развитию множества нарушений в работе тела, в том числе и усталости, сообщает «РИА Новости».

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