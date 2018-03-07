Найдена причина ослабления памяти в старости

Американские ученые выяснили, по какой причине пожилые люди нередко забывают самые простые вещи.

Специалисты университета Калифорнии в Дэвисе провели ряд опытов с участием добровольцев. Сначала испытуемым показывали изображения и спрашивали, видели ли они их ранее или это происходит впервые. При этом часть картинок корректировалась по цвету и размерам. На втором этапе эксперимента исследователи меняли положение картинок на дисплее.

Во время опыта ученые наблюдали за активность коры головного мозга и гиппокама добровольцев. В результате они выяснили, что причина ухудшения памяти кроется в переднебоковой энторинальной коре – участке в височной доле мозга, который соединяет кору больших полушарий с гиппокампом, сообщает РИА «Новости». С наступлением старости ее активность резко падает, что и приводит к забывчивости.

При этом ученые отметили особенность – вторая половина данного участка коры, которая отвечает за пространственную память, не подвержена возрастным изменениям. Положение картинок в пространстве пожилые люди так же хорошо, как и более молодые участники эксперимента.