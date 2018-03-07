Найдена причина ослабления памяти в старости

Американские ученые выяснили, по какой причине пожилые люди нередко забывают самые простые вещи.

Специалисты университета Калифорнии в Дэвисе провели ряд опытов с участием добровольцев. Сначала испытуемым показывали изображения и спрашивали, видели ли они их ранее или это происходит впервые. При этом часть картинок корректировалась по цвету и размерам. На втором этапе эксперимента исследователи меняли положение картинок на дисплее.

Во время опыта ученые наблюдали за активность коры головного мозга и гиппокама добровольцев. В результате они выяснили, что причина ухудшения памяти кроется в переднебоковой энторинальной коре – участке в височной доле мозга, который соединяет кору больших полушарий с гиппокампом, сообщает РИА «Новости». С наступлением старости ее активность резко падает, что и приводит к забывчивости.

При этом ученые отметили особенность – вторая половина данного участка коры, которая отвечает за пространственную память, не подвержена возрастным изменениям. Положение картинок в пространстве пожилые люди так же хорошо, как и более молодые участники эксперимента.

Новости по теме
Теги:
Места: США
События: здоровье
Персоны: ученые
Следующая новость Ксению Собчак включили в базу «Миротворца»

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО