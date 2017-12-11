Найдена причина медленной работы старых моделей iPhone
Apple занижает производительность старых моделей iPhone из-за износа батареи, выяснил один из пользователей портала Reddit.
По его наблюдениям, скорость работы iPhone 6s упала после того, как износ аккумулятора телефона достиг 20 процентов.
Пользователь предположил, что система искусственно занижает максимальную тактовую частоту процессора. Однако, после замены батареи смартфон заработал почти в два раза быстрее: показатели составили 2526 и 4456 баллов в одноядерном и многоядерном тестировании.
При этом, скорее всего, такой проблемы не существует для устройств, начиная с iPhone 7 и старше, поскольку на процессорах А10 и А11 установлены ядра с «низким энергопотреблением», сообщает «РИА Новости».
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