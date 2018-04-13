Найдена причина алкоголизма и любви к сладкому

Ученые выявили ген, отвечающий за тягу к сладкому и алкоголю.

Как оказалось, за любовь к спиртному и сладостям отвечает ген ген FGF21.

Такой вывод был сделан после изучения данных около полумиллиона человек, сдавших образцы крови, слюны и мочи.

Выяснилось, что обладатели гена FGF21 чаще других ели сладости и употребляли алкоголь. Тем не менее, несмотря на нездоровые пищевые привычки, у этих людей наблюдалась низкая жировая масса. Люди, имеющие этот ген, чаще страдают от высокого артериального давления.

Ген FGF21 выделяется клетками печени и определяет чувствительность к инсулину. Считается, что он отвечает за аппетит.

Кроме того, он напрямую действует на центр удовольствия в мозге человека и меняет его работу, сообщает «РИА Новости».