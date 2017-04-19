Найден способ заставить себя заняться физкультурой

Человеку будет легче заставлять себя заниматься спортом, если он будет заниматься физической нагрузкой вместе с друзьями, заявили ученые из Массачусетского технологического института (США).

Исследователи убеждены, что спорт перестанет быть обязанностью, а станет удовольствием, если им заниматься в компании друзей. Особенно ярко эта тенденция выражена у мужчин, - сообщает «Комсомольская правда»

Эксперты провели анализ спортивных результатов более 1,1 миллиона бегунов. Каждый из этих спортсменов за пять лет в среднем пробежал более 350 километров. При этом выше показатели были у тех, кто бегал вместе с друзьями.