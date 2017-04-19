Найден способ заставить себя заняться физкультурой
Человеку будет легче заставлять себя заниматься спортом, если он будет заниматься физической нагрузкой вместе с друзьями, заявили ученые из Массачусетского технологического института (США).
Исследователи убеждены, что спорт перестанет быть обязанностью, а станет удовольствием, если им заниматься в компании друзей. Особенно ярко эта тенденция выражена у мужчин, - сообщает «Комсомольская правда»
Эксперты провели анализ спортивных результатов более 1,1 миллиона бегунов. Каждый из этих спортсменов за пять лет в среднем пробежал более 350 километров. При этом выше показатели были у тех, кто бегал вместе с друзьями.
Следующая новость Сенатор США предложил лишить РФ права на проведения ЧМ-2018 по футболу
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии