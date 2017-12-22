Найден способ спасения России от плохих дорог

Ученые из Института криосферы земли РАН предложили использовать диатомит при строительстве дорог.

Уточняется, что материал, получаемый из осадочной горной породы, позволит дешево и без вреда для окружающей среды справиться с ямами на дорогах, возникающими из-за температурных скачков, например, в Сибири.

Специалисты выяснили, что главной причиной плохих дорог в России является пучинистость. Этим термином называют расползание грунта из-за высокой влажности. На 65 процентах территории России грунт постоянно находится в оледеневшем состоянии, поэтому проложить там крепкие дороги очень сложно.

Вещество, благодаря которому можно укрепить многострадальные отечественные дороги, называется гранулированный диатомит. Вещество является хорошим сорбентом, то есть легко впитывает влагу.

По мнению ученых, в России уникальные свойства диатомита недооценены, сообщает Научный микроблог Минобрнауки РФ.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
Следующая новость Никита Михалков представил новый фильм о сборной СССР

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО