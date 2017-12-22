Найден способ спасения России от плохих дорог

Ученые из Института криосферы земли РАН предложили использовать диатомит при строительстве дорог.

Уточняется, что материал, получаемый из осадочной горной породы, позволит дешево и без вреда для окружающей среды справиться с ямами на дорогах, возникающими из-за температурных скачков, например, в Сибири.

Специалисты выяснили, что главной причиной плохих дорог в России является пучинистость. Этим термином называют расползание грунта из-за высокой влажности. На 65 процентах территории России грунт постоянно находится в оледеневшем состоянии, поэтому проложить там крепкие дороги очень сложно.

Вещество, благодаря которому можно укрепить многострадальные отечественные дороги, называется гранулированный диатомит. Вещество является хорошим сорбентом, то есть легко впитывает влагу.

По мнению ученых, в России уникальные свойства диатомита недооценены, сообщает Научный микроблог Минобрнауки РФ.