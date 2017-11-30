Найден способ продления жизни

Группа ученых из США, Великобритании и Нидерландов нашла универсальный способ продления жизни, заявил соавтор проделанной научной работы Дэнни Филе из университетского колледжа Лондона.

По его словам, специалисты исследовали дрожжевые клетки, а также плодовых мушек и нематод и пришли к выводу, что продолжительность их жизни увеличилась примерно на 10 процентов после небольшого сокращения в зрелом возрасте активности фермента РНК-полимераза III.

Это означает, что РНК-полимеразы III «отрицательно влияют на функцию стволовых клеток, здоровье кишечника и выживание животных», а ингибирование фермента показало результаты, аналогичные приему иммунодепрессанта Рапамицин.

Таким образом, ингибирование РНК-полимеразы III может увеличить продолжительность жизни человека, сообщает журнал Nature.