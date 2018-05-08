Найден способ повышения результатов спортсменов

Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии разработал уникальную систему cоставления индивидуального меню для спортсменов, влияющего на выносливость, силу и когнитивные способности человека.

Распространенная проблема, часто вызванная неправильным питанием у активно тренирующихся спортсменов, – это анемия, или малокровие из-за недостатка железа в организме.

Дело в том, что без правильно построенного питания организм не будет получать железо в количествах, достаточных для проведения тяжелых ежедневных тренировок.

Специалисты Федерального исследовательского центра питания и диагностики разработали систему «Нутриспорт», основанную на многоуровневой диагностике нарушений пищевого статуса спортсмена, то есть состояния обеспеченности организма пищевыми веществами.

Для проведения полноценной диагностики необходимо собрать данные не только об уровне физподготовки, но и о состоянии обмена веществ и персональных энергозатратах во время занятий спортом.

Отдельно проводят анализ наличия определенных генов у спортсмена и нейропсихического состояния спортсмена.

В обязательном порядке изучают метаболограмму. Этот анализ включает ряд показателей, характеризующих скорость белкового, жирового и углеводного обмена.

При составлении оптимального рациона также обязательно учитывается специфичность физической нагрузки, пишет «Санкт-Петербург.ру».