Найден способ отсрочить наступление старости
Группа ученых из- Великобритании, Нидерландов и США обнаружили способ продлить жизнь и отсрочить старость.
Открытый ими метод основан на сокращении активности фермента под названием РНК-полимераза III, присутствующего в любом живом организме. Он отвечает за сборку белковых молекул, а также возникновение и развитие процессов старения.
Специалисты провели эксперименты на плодовых мушках и нематодах. Они установили, что даже незначительное снижение активности фермента в зрелом возрасте привело к увеличению продолжительности жизни на 10%, сообщает издание Nature.
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