Найден способ отсрочить наступление старости

Группа ученых из- Великобритании, Нидерландов и США обнаружили способ продлить жизнь и отсрочить старость.

Открытый ими метод основан на сокращении активности фермента под названием РНК-полимераза III, присутствующего в любом живом организме. Он отвечает за сборку белковых молекул, а также возникновение и развитие процессов старения.

Специалисты провели эксперименты на плодовых мушках и нематодах. Они установили, что даже незначительное снижение активности фермента в зрелом возрасте привело к увеличению продолжительности жизни на 10%, сообщает издание Nature.