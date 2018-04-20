Найден способ кражи данных с iPhone
Специалисты компании Symantec обнаружили уязвимость в смартфонах iPhone от компании Apple, с помощью которой можно украсть все данные, содержащиеся на устройстве.
Уточняется, что найденной уязвимостью, которую назвали Trustjacking, можно воспользоваться при удаленном управлении гаджетом.
Ошибка содержится в технологии синхронизации iTunes Wi-Fi sync, с помощью которой владельцы устройств могут передавать данные без физического подключения к компьютеру.
Злоумышленники с легкостью могут получить ключи, которые устройство умеет генерировать для доступа по Wi-Fi.
В результате мошенникам становятся доступны все данные, хранящиеся на смартфоне.
Кража возможна при подключении iPhone к незащищенной сети Wi-Fi, например, в аэропорту или кафе, сообщает агентство Nation news.
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