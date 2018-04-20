Найден способ кражи данных с iPhone

Специалисты компании Symantec обнаружили уязвимость в смартфонах iPhone от компании Apple, с помощью которой можно украсть все данные, содержащиеся на устройстве.

Уточняется, что найденной уязвимостью, которую назвали Trustjacking, можно воспользоваться при удаленном управлении гаджетом.

Ошибка содержится в технологии синхронизации iTunes Wi-Fi sync, с помощью которой владельцы устройств могут передавать данные без физического подключения к компьютеру.

Злоумышленники с легкостью могут получить ключи, которые устройство умеет генерировать для доступа по Wi-Fi.

В результате мошенникам становятся доступны все данные, хранящиеся на смартфоне.

Кража возможна при подключении iPhone к незащищенной сети Wi-Fi, например, в аэропорту или кафе, сообщает агентство Nation news.