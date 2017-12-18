Найден способ избавления крупных городов от пробок

Ученые из Массачусетского технологического института предложили способ избавления крупных городов от дорожных «пробок».

Прежде всего, согласно данным исследователей, необходимо контролировать дистанцию и скорость, а также вести контроль впереди идущего и следующего позади автомобиля.

Специально для этих целей ученые предложили использовать адаптивный круиз-контроль. При помощи сенсоров и камер для контроля скорости и плотности движения потока можно было бы уменьшить количество пробок.

По словам автора исследования, пробки могут появляться без причины, а решить эту проблему можно, если распределить все автомобили равномерно, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».