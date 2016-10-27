Найден самый успешный тип людей
Американские ученые рассказали, что им удалось выяснить, какой тип личности становится более успешным. Оказалось, что люди-амбиверты способны добиться небывалых высот в жизни.
Со слов ученых, собственно амбиверты, совмещающие в себе черты интровертов и экстравертов, могут добиться больших успехов. Это гибкие, общительные люди, которые с легкостью приспосабливаются к жизни, а значит, и без труда добиваются обозначенных целей, сообщает «Экономика Сегодня».
Несмотря на то, что итоги исследования составлялись исключительно по успешности продаж, ученые утверждают, что совмещение в себе нескольких черт помогает амбивертам находить общий язык со всеми. Чаще всего именно это помогает достичь успеха в жизни.
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