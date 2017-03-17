Найден самый древний участок земной коры

Канадские и американские геофизики показали шокирующую находку в Канаде. Ученые выяснили, что на территории страны расположен самый древний участок литосферы, находящийся на поверхности Земли. Древнейший приповерхностный участок литосферы вышел на поверхность на территории Канадского щита, занимающего северную часть Северо-Американской платформы (в том числе Гренландию).

Образцы почвы, собранные Экспертами, содержат компоненты, возраст которых оценивается в 4,2 миллиарда лет. Это говорит о том, что они сформировались спустя всего лишь 200 миллионов лет после рождения Земли, - сообщает «Экономика сегодня».

Эти выводы научные сотрудники сделали, проведя датировку изотопов самария и неодима в гранитных породах, найденных на территории щита. Находка представляет собой фрагменты одной из древнейших частей литосферы, сохранившихся с момента ее формирования. Эти материалы должны помочь прояснить историю древней Земли.