Найден самый древний участок земной коры

Канадские и американские геофизики показали шокирующую находку в Канаде. Ученые выяснили, что на территории страны расположен самый древний участок литосферы, находящийся на поверхности Земли. Древнейший приповерхностный участок литосферы вышел на поверхность на территории Канадского щита, занимающего северную часть Северо-Американской платформы (в том числе Гренландию).

Образцы почвы, собранные Экспертами, содержат компоненты, возраст которых оценивается в 4,2 миллиарда лет. Это говорит о том, что они сформировались спустя всего лишь 200 миллионов лет после рождения Земли, - сообщает «Экономика сегодня».

Эти выводы научные сотрудники сделали, проведя датировку изотопов самария и неодима в гранитных породах, найденных на территории щита. Находка представляет собой фрагменты одной из древнейших частей литосферы, сохранившихся с момента ее формирования. Эти материалы должны помочь прояснить историю древней Земли.

Новости по теме
Теги:
События: наука
Персоны: ученые
Следующая новость Россия назвала условия отмены признания паспортов ДНР и ЛНР

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО