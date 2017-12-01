Найден оптимальный метод лечения болезни Хантингтона
Ученые из Амстердамского университета и Каролинского института выбрали самый подходящий метод лечения болезни Хантингтона.
Болезнь Хантингтона – передающаяся по наследству болезнь нервной системы, из-за которой у человека в зрелом возрасте начинают гибнуть нервные клетки. Больные теряют координацию движений, у них развиваются психические расстройства, а затем атрофируется мозг.
Причиной заболевания является нарушение в структуре гена, кодирующего белок хантингтин.
Ученые установили, что в этом гене всегда есть участок, содержащий несколько повторов последовательности цитозин-аденин-гуанин. Если этих повторов больше 36, развивается заболевание.
Исследовав болезнь, ученые нашли метод ее лечения с помощью методики прямого редактирования генома. Вместе с тем, есть и способы подавления работы гена без изменения его последовательности нуклеотидов.
Так, одним из таких методов является РНК-интерференция, при которой работа гена подавляется на одной из стадий производства с него белка.
Подавление синтеза белка называется «сайленсинг», поэтому РНК-интерференция буквально «заставляет замолчать» гены, говорится в статье, опубликованной в журнале Translational Neurodegeneration.
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