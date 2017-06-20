Найден новый способ лечения переломов

Ученые из Британии вместе со своими коллегами из других стран смогли разработать и открыть новый способ, или технологию, которая поможет лечить переломы без хирургического вмешательства.

Для того чтобы добиться лечения переломов, специалисты соединили методы внедрения стволовых клеток, а также генную инженерию. Это было обосновано с помощью лабораторных животных, на которых была применена технология. Установлено, что методика действует на клеточном уровне и восстанавливает костную ткань без боли и лишнего времени. За основу исследователи использовали также генную терапию и ультразвук, что дало хорошие результаты, - сообщает «Народные новости».

В ортопедии это открытие позволит научным сотрудникам приблизиться к другим этапам лечения переломов без хирургии, поскольку данный метод позволяет клеткам восстановиться гораздо быстрее, чем после плановой операции, он позволяет им беспрепятственно приходить в норму. На сегодняшний день исследования в этой области еще проводятся.

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