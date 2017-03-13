Найден новый способ выявить ВИЧ
Ученые из Британии нашли способ нахождения следов ВИЧ в мозге с помощью МРТ. В рамках исследования были проверены данные 146 пациентов, столкнувшихся с проблемами с мозгом в 2011–2015 годах.
У двадцати двух человек выявили ВИЧ. При этом ВИЧ встречали в десять раз чаще у тех, у кого в белом веществе мозга случились изменения, - сообщает «ФАН».
Сегодня для диагностики врачи проводят люмбальную пункцию – очень болезненную процедуру, в ходе которой в позвоночник внедряется игла, чтобы собрать спинномозговую жидкость.
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