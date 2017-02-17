Найден новый способ победить шизофрению

Ученые из Великобритании заявили, что витамины группы В, помогают людям бороться с шизофренией. К таким выводам пришли исследователи, после проведения нескольких подобных экспериментов.

Клинические тестирования, проведенные недавно, показали, что именно витамин В демонстрирует ярко выраженный эффект, если находится в рационе человека с психическими расстройствами. Витамин оказывает на мозг и тело человека эффект антиоксидантов, то есть защищает человеческий организм от старения и массовой гибели клеток, - сообщает «ФАН».

Согласно оценке экспертов ВОЗ, в мире живут примерно 24 миллиона людей с шизофренией. В данный момент научные сотрудники работают в этом направлению и ищут дополнительные элементы, которые бы могли помочь в борьбе с болезнью.