Найден новый метод лечения рассеянного склероза
Международная группа ученых нашла новый способ лечения рассеянного склероза. Он основан на «перезапуске» иммунитета.
Метод состоит из двух этапов. На первом пациенту посредством химиотерапии «уничтожают» иммунитет. На втором – его «запускают» вновь с помощью имплантата из стволовых кроветворных клеток костного мозга. В итоге у человека исчезают симптомы заболевания и оно прекращает развиваться.
Эффективность метода подтверждена испытаниями, в которых приняли участие свыше 100 человек. Медленное прогрессирование болезни было обнаружено только в 6% случаев, передает ТАСС со ссылкой на ВВС.
По словам авторов новой методики, она значительно превосходит существующие ныне способы лечения рассеянного склероза.
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