Найден физический источник человеческого сознания

Американские ученые провели осмотр головного мозга 12 людей, вследствие полученных травм, попавших в кому, а также контрольной группы, состоящей из 24 человек, перенесших травмы головного ствола мозга.

Исследователям удалось определить взаимосвязь между участками ствола головного мозга, которые отвечают за возбуждение, и за осознание. Как выяснили ученые, повреждение участка ствола головного мозга и порождает кому,- сообщает «Дни24».

На следующем этапе специалисты определили эти же связи с корой головного мозга, отвечающей за осознанность, у больных, страдающих различными расстройствами сознания. Как выяснилось в ходе аппаратного обследования, именно нарушения в «сети сознания» у осматриваемых людей и вызвало расстройства сознания.