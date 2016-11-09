Найден физический источник человеческого сознания
Американские ученые провели осмотр головного мозга 12 людей, вследствие полученных травм, попавших в кому, а также контрольной группы, состоящей из 24 человек, перенесших травмы головного ствола мозга.
Исследователям удалось определить взаимосвязь между участками ствола головного мозга, которые отвечают за возбуждение, и за осознание. Как выяснили ученые, повреждение участка ствола головного мозга и порождает кому,- сообщает «Дни24».
На следующем этапе специалисты определили эти же связи с корой головного мозга, отвечающей за осознанность, у больных, страдающих различными расстройствами сознания. Как выяснилось в ходе аппаратного обследования, именно нарушения в «сети сознания» у осматриваемых людей и вызвало расстройства сознания.
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