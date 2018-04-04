Найден эликсир здоровья для пожилых женщин

Капуста, брокколи и редис положительным образом влияют на состояние артерий пожилых женщин и заметно продлевают им жизнь, выяснили австралийские ученые.

По словам Лорен Блеккенхорст из университета Западной Австралии в Кроули, стенки артерий женщин, регулярно употребляющих овощи, оказались на 0,05 миллиметра тоньше, что снижает шансы преждевременной гибели на 10-18 процентов.

Ранее ученые не обращали особого внимания на то, как овощи влияют на состояние сердца и сосудов. Австралийские медики решили восполнить этот пробел, наблюдая за здоровьем почти тысячи пожилых женщин.

Увеличение толщины стенок сонной артерии ведет к ухудшению кровоснабжения мозга, развитию ишемии и повышает вероятность появления тромбов в ее ответвлениях, что резко снижает продолжительность жизни человека.

Как показали проведенные эксперименты, ежедневное употребление более 200 грамм овощей положительно сказывается на состоянии сосудов. Особенно сильно эта зависимость проявляется при употреблении капусты и других овощей из семейства крестоцветных, сообщает «РИА Новости».