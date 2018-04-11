Найден черный ящик разбившегося вертолета Ми-8
В Хабаровске обнаружен бортовой самописец потерпевшего крушение вертолета Ми-8.
Пожар на месте катастрофы потушен, поисковые мероприятия завершены, но экстренные службы еще продолжают работу. Район падения вертолета оцеплен, передает телеканал «360». В ликвидации последствий крушения задействованы 170 человек и порядка 50 единиц техники.
Ми-8, принадлежавший компании «Восток», разбился несколько часов назад. На его борту находились шесть человек. Все они погибли. Возбуждено уголовное дело. Рассматриваются версии произошедшего: неблагоприятные условия, техническая неисправность, ошибка экипажа.
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