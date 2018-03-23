Найден быстрый способ похудеть

Сотрудники Медицинской школы Университета Эмори предложили замораживать блуждающий нерв, который регулирует секрецию желудка и поджелудочной железы, для эффективного похудения.

В эксперименте приняли участие 10 добровольцев, страдающих от ожирения.

Через специальную иглу в спине испытуемым в задний ствол блуждающего нерва ввели криогенный газ аргон, заморозив окончания.

В результате проведенной манипуляции нерв частично перестал работать.

По окончанию испытания, которое продлилось 90 дней, исследователи отметили, что в среднем люди потеряли 14 процентов массы своего тела из-за уменьшения аппетита.

«Мы не пытаемся устранить этот биологический ответ, только уменьшаем силу этого сигнала до мозга, чтобы обеспечить новое, устойчивое решение сложной проблемы ожирения», — заявил один из исследователей.

Отмечается, что побочных эффектов от проведенного лечения испытуемые не заметили, сообщает Ura.ru.