Найден быстрый способ похудеть
Сотрудники Медицинской школы Университета Эмори предложили замораживать блуждающий нерв, который регулирует секрецию желудка и поджелудочной железы, для эффективного похудения.
В эксперименте приняли участие 10 добровольцев, страдающих от ожирения.
Через специальную иглу в спине испытуемым в задний ствол блуждающего нерва ввели криогенный газ аргон, заморозив окончания.
В результате проведенной манипуляции нерв частично перестал работать.
По окончанию испытания, которое продлилось 90 дней, исследователи отметили, что в среднем люди потеряли 14 процентов массы своего тела из-за уменьшения аппетита.
«Мы не пытаемся устранить этот биологический ответ, только уменьшаем силу этого сигнала до мозга, чтобы обеспечить новое, устойчивое решение сложной проблемы ожирения», — заявил один из исследователей.
Отмечается, что побочных эффектов от проведенного лечения испытуемые не заметили, сообщает Ura.ru.
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