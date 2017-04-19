Наволочки из хлопка приводят к старению лица
Сон на наволочках из хлопка приводит к старению лица, считают эксперты.
Отмечается, что хлопковый материал не позволяет лицу скользить по подушке, а следовательно, кожа находится в одном и том же положении. В результате это не позволяет ей принимать свою естественную форму.
Эксперты установили, что идеальной для сна является шелковая наволочка, так как этот материал представляет собой натуральное волокно и является гипоаллергенным. Кожа может скользить по поверхности, что улучшает ее состояние, сообщает Oane.ws.
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