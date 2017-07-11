Наводнение в Японии унесло жизни более двух десятков человек

Жертвами наводнения на японском острове Кюсю стали 25 человек. Еще столько же считаются пропавшими без вести.

Наводнение началось 6 июля. Причиной его стали проливные дожди в регионе.

В результате разгула стихии повреждено множество объектов инфраструктуры и автомобильных дорог. Свыше ста человек оказались отрезанными от остального мира. В пострадавший от наводнения районах проводится спасательная операция, в которой задействованы более 10 тысяч человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на зарубежные СМИ.