Наводнение в Японии унесло жизни более двух десятков человек
Жертвами наводнения на японском острове Кюсю стали 25 человек. Еще столько же считаются пропавшими без вести.
Наводнение началось 6 июля. Причиной его стали проливные дожди в регионе.
В результате разгула стихии повреждено множество объектов инфраструктуры и автомобильных дорог. Свыше ста человек оказались отрезанными от остального мира. В пострадавший от наводнения районах проводится спасательная операция, в которой задействованы более 10 тысяч человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на зарубежные СМИ.
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