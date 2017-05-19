Навальный заявил о присутствии российских войск на территории Донбасса
Оппозиционер Алексей Навальный призвал Россию «вывести войска с Донбасса», а также «выполнять Минские договоренности».
При этом он, обвинив РФ в военном присутствии на территории Украины, не смог объяснить происхождение таких данных, сославшись на свои источники.
Кроме того, он отказался раскрыть тезис о несоблюдении Москвой Минских соглашений, стороной которых РФ юридически не является.
Ранее подполковник МВД Украины Владимир Шилов назвал поддержку Навального лучшим способом возвращения Донбасса, сообщает Life.
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