Навальный заявил о присутствии российских войск на территории Донбасса

Оппозиционер Алексей Навальный призвал Россию «вывести войска с Донбасса», а также «выполнять Минские договоренности».

При этом он, обвинив РФ в военном присутствии на территории Украины, не смог объяснить происхождение таких данных, сославшись на свои источники.

Кроме того, он отказался раскрыть тезис о несоблюдении Москвой Минских соглашений, стороной которых РФ юридически не является.

Ранее подполковник МВД Украины Владимир Шилов назвал поддержку Навального лучшим способом возвращения Донбасса, сообщает Life.